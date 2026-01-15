Bancarelle di piazza Manin, gli operatori: “Serve un confronto vero con il Comune”

Written by admin• 8:37 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Gli operatori del commercio su area pubblica attivi nell’area del Duomo e il Consorzio Pisa dei Miracoli hanno preso atto del decreto con cui il TAR Toscana ha accolto l’istanza cautelare presentata da alcuni ambulanti, sospendendo gli effetti dell’ordinanza comunale che disponeva lo sgombero di piazza Manin.

Al di là degli aspetti giuridici, gli operatori sottolineano come la vicenda abbia messo in evidenza la mancanza di un reale confronto con l’Amministrazione comunale, nonostante le ripetute richieste di dialogo avanzate negli ultimi mesi. «Siamo sempre stati disponibili – spiegano – ma le decisioni sono state assunte in modo unilaterale, senza un coinvolgimento concreto di chi lavora ogni giorno nell’area».

In particolare, secondo gli ambulanti, il nuovo contratto e le condizioni predisposte dal Comune non sono mai stati oggetto di una trattativa preventiva. «Ci sono aspetti organizzativi, economici e funzionali che avrebbero potuto essere affrontati attraverso un dialogo costruttivo, evitando incertezze e contenziosi».

Gli operatori ribadiscono ora la disponibilità a un confronto immediato con il Comune per trovare soluzioni condivise che tengano insieme le esigenze di riqualificazione urbana e la tutela delle attività storiche presenti nell’area monumentale. «Il dialogo – concludono – non rallenta i processi, ma è lo strumento che consente di governarli senza creare fratture e disagi per la città e per chi vi lavora».

