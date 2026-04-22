Già oltre 700 iscritti alla Strapazzata

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PISA – Sono già numeri importanti quelli relativi all’edizione 2026 della Strapazzata, la classica non competitiva che si svolgerà sabato a Pisa, caratterizzando in maniera diversa la Festa della Liberazione. Sono già oltre 700 gli iscritti e il numero è destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore, come da tradizione dell’evento di corsa e camminata ludico-motoria cittadina.

La manifestazione, presentata alla stampa nella Sala delle Baleari in Palazzo Gambacorti è un appuntamento molto sentito da tutta la cittadinanza, con il Comune in primo piano nella sua gestione, tecnicamente affidata alla competenza del Pisa Road Runners Club. L’evento, sotto l’egida dell’Uisp, avrà una connessione particolare con la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare del prossimo 2 giugno: sulle magliette gadget della manifestazione il colore rosso onora la città e la prestigiosa manifestazione nelle acque della città.

I percorsi di gara saranno di 10 e 5 km, con partenza alle ore 10:00 dalla Torre della Cittadella in Lungarno Simonelli. Le iscrizioni, del costo di 12 euro per gli adulti e 10 per i minori saranno ancora possibili ai tavoli della segreteria presso I Vecchi Macelli, venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e sabato dalle 8:00 alle 9:45. La grande novità di quest’anno è il percorso animato dalla musica, con dj set, palchi e intrattenimento lungo il

tracciato della corsa, aperta anche ai cani purché muniti di museruola. La presenza dell’Associazione Amico Cuore garantirà la sicurezza sanitaria attraverso ben 10 presidi lungo il tracciato con 20 operatori. E’ ancora possibile iscrivere il proprio gruppo con almeno 3 persone al prezzo di 10 euro a persona. Sarà una festa cittadina incredibile che partirà con il riscaldamento dalle ore 9,15 sotto la torre della Cittadella organizzato

dal San Rossore Sport Village e dj set.

Per informazioni: Pisa Road Runners Club, https://www.pisarrc.it/

Last modified: Aprile 22, 2026