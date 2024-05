“Armonie per la Vita”: musica e conoscenza nel cuore di Pisa

Scritto da admin• 6:34 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – La rassegna “Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa”, organizzata dall’Ass. Ex allievi Scuola Superiore Sant’Anna, rinnova l’obiettivo di portare la musica nei luoghi storici di Pisa grazie all’ospitalità offerta dall’Archivio di Stato nella sua straordinaria cornice.

Il progetto “Il canto dei bambini”, dedical’intera rassegna alla raccolta fondi a favore dell’IRCSS Fondazione Stella Maris di Pisa-Calambrone. La Fondazione incontra eccezionalmente la cittadinanza, le famiglie, gli operatori della scuola e della sanità mentale, per portare un contributo di conoscenza e scienza riguardo il problema denominato “ADHD- disturbo da deficit di attenzione e iperattività” che affligge un grande numero di bambini e adolescenti e ne condiziona lo svolgimento della vita personale, scolastica e sociale.

I dottori Annarita Milone e Gianluca Sesso illustreranno come le terapie tradizionali (psicoterapia e terapia farmacologica) possano essere rafforzate da terapie complementari, in primis, la musicoterapia, per favorire uno sviluppo più armonico e il raggiungimento di una capacità di autoregolazione dei pensieri, dei comportamenti e degli affetti.

Precede il seminario, alle ore 16.45 un “Saluto musicale” a cura del Coro Allievi Scuola Superiore Sant’Anna; musiche di Tallis e tradizionale gospel.

Dalle ore 17 alle ore 19 il seminario “Fermati e ascolta: regolazione emotiva e cognitiva in una prospettiva evolutiva” a cura dell’ IRCCS – Fondazione Stella Maris – è condotto dalla Dott.ssa Annarita Milone e dal Dott. Gianluca Sesso.

La collaborazione dell’Associazione Ex allievi con l’Archivio di Stato prosegue la sera alle 21 con il concerto dell’Ensemble “I bei legami” dal titolo “ L’età Galante nel Barocco. I prodromi del Classicismo attraverso il Barocco italiano, tedesco e austriaco“, musiche di Vivaldi, Telemann, Pachelbel, Mozart. L’ingresso è libero.

