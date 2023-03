Cerimonia di ringraziamento per gli agenti della Municipale andati in pensione

Scritto da admin• 9:06 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Breve ma intensa cerimonia a Palazzo Gambacorti per ringraziare gli agenti della Polizia Municipale andati in pensione nel corso del 2022.

All’iniziativa sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore alla legalità Giovanna Bonnano, il comandante della Polizia Municipale, Alberto Messerini, e il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai.

«Ci tenevo ad essere qui con voi per ringraziarvi del fondamentale lavoro svolto in tutti questi anni al servizio dei cittadini e dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco Michele Conti. Stare tutti i giorni sulle strade della città non è certo semplice, richiede una grande professionalità e dedizione che voi avete dimostrato e trasmesso ai tanti nuovi agenti che abbiamo assunto in questi anni. L’iniziativa di oggi vuole essere un abbraccio ideale della città nei vostri confronti».

«Tutti gli anni – dichiara l’assessore alla legalità, Giovanna Bonanno – organizziamo questa cerimonia per dimostrare la nostra vicinanza al Corpo della Polizia Municipale e per ringraziare gli agenti andati in pensione per il prezioso lavoro svolto con abnegazione, serietà e impegno verso la cittadinanza. Da quando ci siamo insediati abbiamo assunto 74 nuovi agenti al termine di 2 concorsi pubblici che hanno consentito di sostituire chi è andato in pensione, ringiovanendo l’organico e garantendo una maggior capacità operativa al nostro organico. A breve ne sarà bandito un altro».

«Ringrazio i colleghi che dopo una vita in servizio si godono il meritato riposo – ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale, Alberto Messerini. Ma sono i nostri maestri e li immagino ancora con la divisa addosso, non penserò mai a loro come ex colleghi. È un momento di riconoscimento per tutto il corpo e per il lavoro che svolge ogni giorno. Ognuno è funzionale perché tutta la struttura possa funzionare al meglio. In tanti anni di servizio non ho mai trovato tanta professionalità come qui a Pisa».

Il Sindaco ha quindi consegnato una targa agli agenti andati in pensione: Alessandro Novi (ispettore), Massimo Conforti (ispettore), Marco Pensierini Ceccotti(assistente scelto), Giuseppe Riccio (assistente scelto). Durante la cerimonia è stato consegnato anche un attestato di riconoscimento a tutti i reparti che compongono il corpo della Municipale.

