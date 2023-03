I risultati del week end del settore giovanile del Pisa Sc

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa SC

PISA – Grande attesa per la sfida contro il Bologna della Primavera del Pisa Sporting Club che metterà in palio un posto nei quarti di finale della Viareggio Cup 2023; l’appuntamento è fissato per domani (ore 15) allo stadio “Masini” di Santa Croce.

Nel weekend sono comunque andate in scena molte gare del settore giovanile nerazzurro, ecco il quadro completo dei risultati.

Campionato UNDER 14

Pisa-Siena 2-0

Campionato ESORDIENTI II ANNO

Pisa-Mobilieri Ponsacco 1-1

Campionato ESORDIENTI I ANNO

Bellaria-Pisa 2-2

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-San Prospero Navacchio 3-0

Campionato PULCINI II ANNO

Monteserra-Pisa 2-4

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Atletico Cascina 2-6

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Giovanile Fratres-Pisa 2-3

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Bientina 3-2

Campionato PICCOLI AMICI

San Giuliano-Pisa 4-10

Nel settore femminile buone notizie arrivano da Juniores, Under 17 e Under 15:

Campionato JUNIORES

Rinascita Doccia-Pisa 3-4

Campionato UNDER 17

Pisa-Arezzo 0-1

Campionato UNDER 15

San Miniato-Pisa 2-5

Campionato UNDER 12

Pisa-Pisa Ovest 0-5

Last modified: Marzo 27, 2023