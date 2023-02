Celebration Time: Un Imperatore, due indipendenze dai britannici e tanti militari

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’attuale Imperatore del Giappone Naruhito è nato il 23 febbraio 1960; dal 2019, anno della sua elezione dopo che il padre Hakihito aveva abdicato, la festa nazionale per celebrare il compleanno dell’Imperatore si tiene in questa data.

Ogni 23 febbraio si celebra la festa nazionale del Brunei che ricorda la data di indipendenza dal protettorato inglese ottenuta nel 1984.

Il 23 febbraio in Guyana si festeggia il giorno della istituzione della repubblica avvenuta nel 1970 pur rimanendo all’interno del Commonwealth.

La festività civile nota come giorno dei difensori della patriaviene celebrata in Russia e in molti Stati post-sovietici come la Bielorussia ogni anno il 23 febbraio. Tale celebrazione commemora il primo reclutamento di massa nell’Armata Rossa avvenuto a Pietrogrado e Mosca nel 1918. Nel 1949, il nome della festa fu cambiato in giorno dell’esercito e della marina militare sovietica, mentre solo dopo la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991 la ricorrenza acquisì l’attuale denominazione.

