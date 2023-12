Catanzaro – Pisa 2-0. Il Pisa spreca, il Catanzaro no. Ceravolo stregato per i nerazzurri

Scritto da admin• 3:31 pm• Pisa SC

PISA – Si interrompe al “Ceravolo” la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi per i nerazzurri che cadono (2-0) contro il Catanzaro che nella ripresa sorprende il Pisa con due ripartenze fulminee. A decidere la contesa la rete del nuovo entrato Ambrosino ed una sfortunata autorete di Marin a dieci minuti dalla fine.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. In casa Pisa Aquilani che deve fare a meno di Torregrossa e Caracciolo, oltre che di Matteo Tramoni, punta su Mlakar, Valoti e Lisandro Tramoni a supporto dell’unica punta Gliozzi nel suo classico 4-2-3-1. Tra le fila dei giallorossi, Vivarini conferma Pompetti in mezzo al campo assieme a Ghion mentre davanti spazio al tandem Iemmello-Biasci. All’ultimo momento Krajnc rileva Veroli per un problema muscolare nel riscaldamento. Nel Pisa dentro Lisandro Tramoni per Marco D’Alessandro per problemi intestinali. L’ex Monza, comunque, prende posto in panchina. Sono poco più di un centinaio i tifosi del Pisa che hanno seguito la squadra al “Ceravolo”.

IL PRIMO TEMPO. La prima frazione è tuttavia equilibrata. Il Pisa parte bene con una deviazione sotto misura che termina a lato su invito di Esteves. Il Catanzaro risponde con in azione di rimessa che dopo una serie di rimpalli mette in movimento Biasci il suo tiro però viene respinto da Nicholas. Nella prima frazione c’è tempo per le due ammonizioni a Krajnc e Canestrelli e per l’occasione capitata sui piedi ancora di Gliozzi deviata in angolo da Fulignati. Dopo due minuti di recupero la prima frazione si chiude sullo 0-0.



IL SECONDO TEMPO. L’inizio di ripresa al “Ceravolo” non prevede cambi da parte delle due panchine. Il sangiulianese Biasci ci prova ancora con il destro palla colpita troppo con l’esterno che termina sul fondo. Nelle file giallorosse dentro Ambrosino per Iemmello che non ce la fa per il problema al ginocchio. Bastano trenta secondi a giocatore di proprietà del Napoli per portare in vantaggio il Catanzaro. Katseris dalla destra mette in mezzo un pallone su cui Biasci non arriva, ma il crontrotraversone da sinistra trova Ambrosino per la decisione vincente: 1-0. Esplode il Ceravolo. Catanzaro in vantaggio. La risposta del Pisa è rabbiosa. Tiro al volo di Canestrelli deviato da Fulignati in corner. Dall’angolo ancora Canestrelli impegna Fulignati costretto ancora in angolo. Nel Pisa triplo cambio. Ci prova ancora Marin, ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa calabrese. Al 72’ da un cross dalla tre quarti una palla d’oro sui piedi di Moreo che però non riesce ad impattare la sfera. Il Pisa in forcing colleziona angoli, Catanzaro alle corde. Il Pisa però non riesce a segnare. Azione dalla sinistra di Esteves cross rasoterra in mezzo per Moreo il quale però non riesce a deviare in porta. Il Catanzaro risponde in contropiede con Stoppa e Vandeputte con la risposta di Nicolas che blocca in entrambi i casi in due tempi. Per il Pisa ci prova Arena con il sinistro ma Fulignati respinge con i piedi. Ma sono i calabresi a trovare il raddoppio con in azione di rimessa di Katseris il cui tiro è respinto da Nicolas termina sui piedi di Marin e finisce in porta. Sfortunata autorete dei nerazzurri con l’ex giocatore giallorosso. Il Catanzaro raddoppia. Ora il Ceravolo è una bolgia. Il Pisa prova subito a rispondere. Moreo guadagna punizione. Il destro di Canestrelli però viene respinto dalla barriera. Sono quattro i minuti di recupero. Barbieri va giù in area. Ghersini dopo un ceck decide di non assegnare il rigore. Il Pisa chiude in avanti Nel finale ci prova anche Vignato con la sfera che termina alta sopra la traversa.

CATANZARO – PISA 2-0

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (85’ Oliveri) Ghion (86’ Pontisso), Pompetti (72’ Verna), Vandeputte; Biasci (72’ Stoppa), Iemmello (52’ Ambrosino). A disp. Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Brignola, Veroli, Miranda. All. Vincenzo Vivarini

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto (63’ Barbieri), Marin, Piccinini; Mlakar (72’ Vignato) Valoti (63’ Arena) Tramoni L. (80’ Masucci); Gliozzi (63’ Moreo). A disp. Loria, Leverbe, Caracciolo, D’Alessandro, Nagy, Veloso, Barberis. All. Alberto Aquilani

ARBITRO: Ghersini di Genova

RETI: 53’ Ambrosino (C); 82’ aut Marin (C)

NOTE: Ammoniti Krajnc (C), Canestrelli (P), Ambrosino (C), Verna (C). Angoli 2-6. Rec pt 2’; st 4’.

Foto Sabrina Pavolettoni

