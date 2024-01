Cascina premia Giorgia Borriello, promessa del canottaggio italiano

Scritto da admin• 11:47 am• Cascina, Notizie di attualità cascina, Sport/Altro, Tutti

CASCINA – Approfittando del suo rientro in Italia per le vacanze natalizie, il Comune di Cascina ha voluto premiare con una targa una delle eccellenze sportive espresse dal territorio. Giorgia Borriello, classe 2003, è infatti reduce da una stagione esaltante nel canottaggio, con una medaglia conquistata alle Universiadi e il titolo italiano indoor.

A consegnarle il premio sono stati il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora allo sport Francesca Mori. “Durante la Festa dello Sport a metà novembre – ha sottolineato il primo cittadino – abbiamo voluto premiare le eccellenze dello sport cascinese. Giorgia è una di queste, ma studiando in Ohio non è stato possibile far combaciare le date. La nostra è una realtà molto legata allo sport di base e quello giovanile, anche se non di rado emergono pure delle eccellenze di altissimo livello come il maratoneta Daniele Meucci. Giorgia Borriello, seppur giovanissima, si sta misurando nelle competizioni internazionali e le auguriamo grandi successi”.

“Cascina è una città in cui tantissimi ragazzi praticano sport – ha aggiunto l’assessora allo sport Francesca Mori – portando a casa risultati di tutto rispetto. Un territorio di campioni veri anche in discipline particolari: penso al kitesurf con Andrea Principi, ma anche al canottaggio con Giorgia Borriello, che per allenarsi devono giocoforza spostarsi da Cascina. Con questa targa abbiamo voluto completare le premiazioni dei tanti atleti che portano in alto, in Italia e nel mondo, il nome di Cascina, donandole lustro con il loro impegno e con la loro bravura”.

Dopo la foto di rito, Giorgia Borriello ha raccontato il suo percorso di crescita fino ad arrivare al bronzo alle Universiadi in Cina. “Ho iniziato a vogare a 13 anni, nel 2016, perché volevo provare uno sport diverso dal comune, che uscisse dai soliti schemi e dalla classica pallavolo. Mi alleno a Calcinaia, alla Canottieri Cavallini, ed è grazie a loro se sono arrivata a fare diverse gare importanti, con tre mondiali di cui uno juniores e due under 23. Quest’estate ho vinto il bronzo alle Universiadi in Cina con l’otto con, poi ho fatto diversi campionati italiani di cui ho un titolo indoor”. Giorgia si destreggia bene su varie imbarcazioni. “Mi alterno in varie categorie: due senza, quattro con e otto, ma quest’ultima è quella che mi piace di più perché è una barca veloce e competitiva”.

E ora la possibilità di crescere ancora con l’esperienza a stelle e strisce. “Grazie a una borsa di studio della Ohio State University, sto vivendo da alcuni mesi negli Stati Uniti: un’esperienza incredibile perché è una realtà completamente diversa dalla nostra e poterla vivere in prima persona ti fa capire non solo le differenze culturali ma anche la visione diversa dello sport. Laggiù investono molto sia a livello finanziario che come impegno a seguire gli studenti-atleti: ti aiutano a crescere tantissimo”.

Prima dei saluti finali, il suo personale ringraziamento all’amministrazione comunale. “Apprezzo tanto questo riconoscimento da parte del Comune di Cascina, perché io sono e resterò sempre cascinese. Ho fatto le superiori qua e, nonostante viva negli Stati Uniti, mi sento sempre molto legata alla mia città, nella quale sono nata e cresciuta. Ringrazio il sindaco Betti e l’assessora Mori per avermi voluto consegnare questa targa: proverò a portare in alto il nome di Cascina”. Magari sognando le Olimpiadi…

Last modified: Gennaio 5, 2024