Cascina, incidente stradale in via Nazario Sauro: coinvolte tre auto, una si ribalta

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 08:35 in via Nazario Sauro, nel Comune di Cascina, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.
Per cause attualmente in corso di accertamento, i tre veicoli si sono scontrati e uno di essi si è ribaltato sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre gli occupanti dell’auto cappottata, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario del 118.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Cascina per i rilievi e la gestione della viabilità.
La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.Last modified: Giugno 20, 2026