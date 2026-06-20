Cascina, incidente stradale in via Nazario Sauro: coinvolte tre auto, una si ribalta

Written by Redazione• 12:16 pm• Cascina, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 08:35 in via Nazario Sauro, nel Comune di Cascina, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

Per cause attualmente in corso di accertamento, i tre veicoli si sono scontrati e uno di essi si è ribaltato sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre gli occupanti dell’auto cappottata, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Cascina per i rilievi e la gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Last modified: Giugno 20, 2026