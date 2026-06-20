Pontedera, fuga di gas durante lavori stradali: intervengono i Vigili del Fuoco

PONTEDERA – Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nella mattinata di sabato 20 luglio alle ore 08:56, in via Brigate Partigiane a Pontedera, a seguito di una fuga di gas metano.
Secondo le prime informazioni, una ditta impegnata in lavori di scavo stradale ha accidentalmente danneggiato una condotta del gas, provocando la fuoriuscita del combustibile.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza per residenti e operatori.
Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Toscana Energia, incaricati delle operazioni di riparazione della condotta danneggiata e del ripristino della rete. Non si registrano per fortuna feriti.Last modified: Giugno 20, 2026