Casciana Terme 2026 in arte dall’11 al 13 settembre

Written by Redazione• 11:07 am• Casciana Terme Lari

Dall’11 al 13 settembre tre giornate ricche di eventi, mostre,conferenze e laboratori per bambini organizzate dal Comune di Casciana Terme – Lari in collaborazione con Pro Loco Casciana Terme, Università del Tempo Libero e associazioni del territorio.

CASCIANA TERME LARI – Custodire la memoria storica di un territorio significa anche farla rivivere attraverso il talento e la sensibilità dei nostri giorni. Con questo spirito di valorizzazione e appartenenza, da venerdì 11 settembre fino a domenica 13 settembre prende il via la 52ª edizione di “Via dell’Arco”, l’appuntamento che tradizionalmente trasforma il centro storico di Casciana Terme in un prestigioso laboratorio culturale diffuso.

La storica rassegna – concorso, inserita nel programma di Casciana Terme in Arte, è tra gli appuntamenti storici più longevi del panorama figurativo toscano. Nata nel 1974 su iniziativa del Club dei Pittori Cascianesi, eredi della grande stagione dei maestri post-macchiaioli e del movimento labronico – le cui opere trovavano spazio negli storici ambienti del Gran Caffè delle Terme – la manifestazione si sviluppa quest’anno lungo un percorso espositivo che unisce la caratteristica Via dell’Arco alla mostra Passaggi d’Arte.

Uno spazio di espressione e confronto, valorizzando il paesaggio urbano come bene comune e luogo d’incontro. Da Via dell’Arco e Palazzo Poggi fino al Ritrovo del Forestiero, Piazza del Vecchio Mercato e la Chiesa di San Martino.

L’edizione 2026 mette al centro la storica competizione tra pittura e grafica ed è aperta ad artisti affermati ed emergenti, con premi fino al quinto classificato assegnati domenica 13 settembre nel Salone delle Terme (alle ore 21.30) da una giuria di qualità composta da

Africano Paffi, Massimo Criviello, Vera Perini, Rachele Galli e Aldo Filippi.

In questa stessa prospettiva si inserisce la concomitanza con “Passaggi d’Arte”, giunta alla sua quinta edizione e curata dall’associazione Il Risveglio del Borgo. Per l’occasione, lo storico borgo di Pietraia si trasforma in una vera e propria mostra a cielo aperto: un percorso espositivo diffuso tra vicoli, mura antiche e abitazioni private, capace di creare un’esperienza d’arte immersiva, suggestiva e profondamente legata ai luoghi.

Il denso programma di iniziative comprende anche un angolo celebrativo dedicato alla produzione del pittore cascianese Gian Piero Del Picchia in Piazza Garibaldi, la conferenza “Cafiero Filippelli e Parlascio” condotta da Michele Pierleoni, l’installazione di una targa commemorativa per il soggiorno del maestro Giovanni Lomi a Casciana Terme, e le esposizioni di Massimo Lomi e Riccardo Chirici (nelle salette di Palazzo Poggi dall’11 al 15 settembre) e di Laura Venturi sul tema della Croce come mistero di salvezza (nella chiesa di San Martino dall’11 al 15 settembre).

“L’edizione di quest’anno – sottolinea l’assessore alla cultura Alessandra Dal Canto – celebra il profondo connubio tra le Colline Pisane e i maestri della pittura toscana del Novecento. Due iniziative parallele, unite dalla volontà di favorire l’incontro tra artisti, cittadini

e visitatori. Sarà un viaggio appassionante attraverso i linguaggi dell’arte e la bellezza del nostro territorio”.

Last modified: Settembre 11, 2026