Casartigiani Toscana in assemblea regionale all’Hotel Galilei

PISA- Artigiani e micro-piccoli imprenditori della Regione riuniti martedì 17 dicembre a partire dalle ore 18.30, per l’appuntamento organizzato da Casartigiani Toscana all’Hotel Galilei, dove prenderà il via l’assemblea ordinaria dei soci della storica associazione di categoria.

Sarà dunque un momento di incontro e convivialità intorno ad alcuni dei temi centrali del settore, evidenziando il ruolo fondamentale dell’artigianato e della piccola impresa sulla base di dati oggettivi: infatti circa il 99% della struttura imprenditoriale Italiana è composta da micro e piccole imprese.

“Si rinnova l’appuntamento annuale della nostra associazione – afferma il coordinatore Roberto Biondi – sempre guardando alle sfide che gli artigiani, vecchi e nuovi, devono affrontare: quella digitale, del capitale umano, degli investimenti e della formazione, unitamente a quella del passaggio generazionale”.

Saranno tre i momenti principali dell’assemblea. Si parte dalle ore 18:30 con il convegno dal tema “Artigianato toscano: identità locali e sfide future”, per seguire poi con la presentazione dei servizi di Ebret, l’Ente bilaterale dell’artigianato toscano che fornisce opportunità per imprese e dipendenti, e il rendiconto economico del 2023-previsionale 2024.

“L’assemblea sarà l’opportunità – prosegue Biondi – per parlare dell’andamento dell’economia regionale, con particolare focus sulla Toscana costiera e sul Valdarno inferiore con attenzione particolare al distretto conciario che sta attraversando una fase di crisi. Lo faremo intorno ad una ricerca condotta dal professor Michele Palamara dell’Università di Pisa, che esporrà la propria relazione. Si parlerà poi dei servizi per l’artigianato, del contatto costante con le imprese per facilitare l’accesso ai finanziamenti e ai rapporti con le banche, nella formazione, supporto alla maternità e nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: questo anche grazie all’Ente bilaterale regionale che sarà l’altro tema principale di questo importante appuntamento”.

