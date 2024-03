Casa di cura di San Rossore. Giornata Mondiale del Sonno: le novità dall’AI e il suo futuro

Scritto da admin• 10:15 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Venerdì 15 marzo sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Sonno, un momento per riflettere sull’importanza cruciale della qualità e della quantità del sonno per la nostra salute e il nostro benessere.

Il sonno, una delle funzioni più naturali dell’organismo, può tuttavia essere compromesso da disagi e patologie, spesso legati a uno stile di vita scorretto che ne altera la naturalità.

Il futuro del sonno vede la ricerca impegnata in una serie di nuovi studi e scoperte. Dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che registra e analizza dati sul sonno come durata, caratteristiche, suoni e movimenti, fino alla Sleep Endoscopy, un trattamento avanzato per individuare le cause specifiche delle apnee notturne e del russamento, collaborando sinergicamente tra l’otorinolaringoiatra e l’odontoiatra.

Nuove ricerche sulla melatonina, l’ormone del sonno, indicano il momento ottimale per assumerla, contraddicendo alcune indicazioni presenti sui foglietti illustrativi. La carenza cronica di sonno o la sua scarsa qualità aumentano il rischio di malattie come ipertensione arteriosa, depressione, diabete, obesità e patologie cardiovascolari e cerebrali degenerative.

L’uso dell’intelligenza artificiale e l’analisi dei big data consentono una comprensione più profonda del sonno e dei suoi disturbi, portando a una medicina del sonno sempre più personalizzata e precisa.

Il Sleep Endoscopy è un importante sviluppo per la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (SAHS), una condizione che colpisce molte persone e può avere gravi conseguenze sulla salute. Attraverso questa tecnica, è possibile passare dalla diagnosi alla soluzione direttamente in sala operatoria.

Inoltre, il prof. Ugo Faraguna ha sviluppato “Dormi”, un dispositivo indossabile in grado di monitorare continuamente i disturbi del sonno, consentendo una valutazione accurata del ciclo sonno-veglia e inviando i dati clinici al medico per la telemedicina.

La Psicologa, Dott.ssa Ilaria Genovesi, sottolinea come la deprivazione di sonno possa influenzare negativamente il benessere psico-fisico, con conseguenze come irritabilità, ansia e depressione.

La corretta alimentazione può favorire il sonno, con alimenti ricchi di triptofano, magnesio e vitamina B6. Evitare alcolici e bevande eccitanti è fondamentale per un sonno ristoratore.

Infine, la menopausa può influenzare la qualità del sonno, con l’insonnia e le vampate di calore che disturbano il riposo. Trattamenti come la terapia ormonale sostitutiva possono essere utili per affrontare questi disturbi.

L’attività fisica è un altro aspetto fondamentale per ottenere un sonno di qualità, con lo sport che aiuta a regolare il ritmo circadiano e ridurre lo stress.

In conclusione, stimolare il corpo per ottenere un sonno adeguato è possibile, e tutti gli specialisti invitano a seguire uno stile di vita sano, che comprenda alimentazione corretta, attività fisica e attenzione ai disturbi del sonno per favorire il benessere generale.

Last modified: Marzo 13, 2024