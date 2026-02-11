Cartello dei camion, risarcimenti per le imprese di trasporto: coinvolte 50 aziende pisane

Written by admin• 10:53 am• Pisa, Attualità

PISA- Sono 50 le aziende di trasporto della provincia di Pisa coinvolte nell’azione collettiva sostenuta da CNA Fita contro il cartello dei costruttori di autocarri, attivo tra il 1997 e il 2011.

È di questi giorni un importante sviluppo: il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni dell’iniziativa, stabilendo un risarcimento pari all’8% del prezzo di acquisto, corrispondente in media a circa 13mila euro per ogni camion. Una decisione che rappresenta un passaggio significativo in una vertenza avviata nel 2016.

A seguire la vicenda sul territorio è Giulia Melighetti, coordinatrice sindacale di CNA Fita Pisa, che sta raccogliendo nuove adesioni. È infatti ancora possibile partecipare all’azione collettiva e richiedere i rimborsi per i veicoli acquistati tra il 1997 e il 2011.

«Si tratta di un risultato importantissimo per le imprese dell’autotrasporto – commenta Roberto Calvani, presidente di CNA Fita Pisa – che conferma la validità della strategia adottata dall’Associazione a tutela delle piccole aziende».

La sentenza, pur non ancora definitiva, segna un precedente rilevante nel contenzioso antitrust italiano.

