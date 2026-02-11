Carte d’identità cartacee non valide dal 3 agosto 2026: aperture straordinarie per la CIE

CALCI- Sono circa mille i cittadini di Calci ancora in possesso della carta d’identità cartacea. In base al Regolamento (UE) 2019/1157, dal 3 agosto 2026 il documento non sarà più valido né per l’espatrio né come documento di riconoscimento, indipendentemente dalla scadenza riportata.
Per agevolare la sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), l’Ufficio Anagrafe (Servizi Demografici, piano terra del palazzo comunale) effettuerà aperture straordinarie ad accesso libero:
- Sabato 21 febbraio
- Sabato 14 marzo
- Sabato 28 marzo
Orario: 9:00 – 12:30
(dedicate esclusivamente al rilascio della CIE)
La richiesta potrà essere presentata anche su prenotazione nei consueti orari di ufficio, contattando il numero 050 939532 o scrivendo a servizidemografici@comune.calci.pi.it.
Documenti necessari:
- fototessera recente
- tessera sanitaria
- vecchia carta d’identità
(oppure denuncia in caso di smarrimento)
Costo: 22 euro
Pagamento in contanti o tramite PagoPA.
I cittadini temporaneamente all’estero e gli iscritti AIRE dovranno richiedere la CIE presso il Consolato competente.
Il Comune invita gli interessati a provvedere per tempo, considerando che i tempi di rilascio potrebbero non essere immediati.
