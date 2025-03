Carla Cocilova al convegno regionale sulla cooperazione internazionale: rilanciare il ruolo della Toscana tra emergenza, sviluppo e pace

Written by admin• 12:21 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Carla Cocilova, vicesindaca del Comune di Pontedera e delegata ANCI Toscana per la cooperazione, ha partecipato ieri a Firenze al convegno “Cooperazione tra territori, un percorso tra emergenza, sviluppo e pace”, promosso dalla Regione Toscana.

L’evento aveva l’obiettivo di avviare una riflessione approfondita sul ruolo, le responsabilità e le potenzialità delle attività di cooperazione internazionale, alla luce degli attuali scenari globali caratterizzati da conflitti e crescenti tensioni, e di rilanciare l’impegno della Regione in questo settore.

All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla cooperazione internazionale Serena Spinelli, che hanno sottolineato come “la cooperazione internazionale sia uno strumento fondamentale di dialogo e di pace“.

L’iniziativa ha trattato in particolare la relazione tra cooperazione e conflitti, proponendo una rivalutazione e un rilancio della cooperazione tra territori. L’intento era quello di partire dallo scenario bellico attuale e dalle sue drammatiche implicazioni, per rilanciare l’attenzione politica della Regione Toscana verso la cooperazione internazionale, cercando di recuperare il livello di impegno necessario in un contesto globale così complesso.

