Carenza di personale nel Carcere di Volterra: la Senatrice Zambito sollecita intervento del Ministro della Giustizia

VOLTERRA – La senatrice Ylenia Zambito, insieme al sindaco Giacomo Santi, si è recata venerdì 19 luglio al carcere di Volterra per incontrare la direttrice Valentina Bruno e i rappresentanti del corpo di Polizia penitenziaria, dell’Area educativa e delle attività trattamentali. Durante l’incontro, è emersa una grave carenza di agenti nella struttura volterrana.

“Un incontro molto utile per il quale ringrazio coloro con i quali mi sono relazionata”, afferma la parlamentare del PD. “La carenza di organico mette il personale in servizio sotto grande stress, rischiando di compromettere il corretto funzionamento delle attività che rendono l’istituto penitenziario all’avanguardia. Il carcere, infatti, si distingue per la sua vivacità in ambito educativo e culturale, permettendo ai detenuti di frequentare scuole superiori e corsi universitari, soprattutto in materie umanistiche e teatrali, grazie alla presenza della Compagnia della Fortezza. La struttura ospita attualmente 180 detenuti, esattamente il numero previsto.“

“Tutto questo non può e non deve essere disperso,” continua la senatrice. “Per garantire queste attività è necessario un numero adeguato di addetti, come previsto dalla legge. Il rischio è che la carenza di personale possa portare alla cessazione delle attività in un carcere che rappresenta un modello di riabilitazione della pena.“

“Dopo l’incontro di oggi, presenterò un’interrogazione al ministro della Giustizia Nordio, affinché si eviti di mettere a rischio, a causa del personale sottodimensionato, un luogo fondamentale per il reinserimento dei detenuti, dove si lavora con equilibrio e sintonia“, conclude Zambito.

