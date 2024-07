Consegna di tre alloggi popolari ristrutturati a Pisa: Comune e Apes impegnati nel sostegno alle famiglie

Scritto da admin• 6:20 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – Nella sala delle Baleari, il Comune di Pisa ha consegnato le chiavi di tre alloggi popolari recentemente ristrutturati a famiglie assegnatarie: uno in via Norvegia, uno in via Sempione e uno in via Pergolesi. Alla cerimonia erano presenti l’assessore alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno e il direttore generale di Apes, Romina Cipriani.

Ulteriori alloggi saranno consegnati nelle prossime settimane.

L’assessore Bonanno ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di fornire risposte concrete alle famiglie in difficoltà abitativa, con una media di due alloggi consegnati a settimana.

Il patrimonio di edilizia residenziale popolare del Comune di Pisa comprende 2.961 alloggi, con 172 alloggi vuoti in attesa di ristrutturazione, di cui il 30% già finanziati. Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 sono stati assegnati 154 alloggi.

Dal 2018 al 2022, il Comune ha ristrutturato 242 alloggi e costruito 61 nuovi. Tra il 2023 e il 2024, sono stati ristrutturati 101 alloggi e 30 in auto-recupero. Attualmente sono in corso nuovi progetti di costruzione per 87 alloggi, con completamento previsto tra il 2024 e il 2025.

Nel 2023, sono stati ristrutturati cinque immobili a San Giusto, con ulteriori lavori in corso a Cisanello e San Ermete. Sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico in via Merlo e presto inizieranno quelli in via Matteucci.

Il Comune ha investito 4,3 milioni di euro nel recupero degli alloggi tra il 2019 e il 2022, e ha stanziato ulteriori fondi per nuovi progetti e il recupero di alloggi, anche grazie ai bandi PNRR.

