Cantine Aperte 2026, anche Pisa protagonista tra trekking nei vigneti, arte e degustazioni

Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 30 al 31 maggio torna in tutta la Toscana “Cantine Aperte”, il più importante evento italiano dedicato all’enoturismo promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana. L’edizione 2026 punta su accoglienza innovativa, turismo esperienziale e nuove formule capaci di unire vino, territorio, benessere e cultura. E anche la provincia di Pisa sarà protagonista con alcune delle esperienze più originali dell’intera manifestazione.

«Le cantine toscane sono chiamate a mostrarsi come le più performanti e organizzate wine destination del nostro Paese – spiega la presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana Anastasia Mancini – offrendo ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente che valorizzi sia la qualità dei vini sia l’autenticità del territorio».

Il focus di questa edizione sarà il turismo rigenerativo, con proposte pensate per favorire immersione nella natura, benessere all’aria aperta e connessione con le tradizioni locali. Accanto alle classiche visite in cantina con degustazione guidata, trovano spazio trekking tra vigne, aperitivi all’aperto, picnic, brunch, esperienze artistiche e percorsi creativi.

Tra le realtà del territorio pisano spicca Badia di Morrona, a Terricciola, che propone una formula essenziale ma legata alla tradizione: degustazione di tre vini accompagnata da bruschette. A rappresentare invece il connubio tra vino e paesaggio sarà Castelfalfi, con percorsi trekking tra il borgo e i vigneti immersi nelle colline toscane.

Spazio anche alla contaminazione tra vino e arte con Podere La Regola, a Riparbella, inserita tra le cantine che durante Cantine Aperte uniranno degustazioni, percorsi creativi e iniziative artistiche.

L’edizione 2026 conferma inoltre la crescita dell’enoturismo in Toscana. Secondo i dati dell’indagine CESEO-LUMSA presentata al Vinitaly, il settore registra stabilità di fatturato per il 38,6% delle aziende e un incremento dei visitatori pari al 59,8%.

Nato proprio in Toscana nel 1993, “Cantine Aperte” è diventato negli anni un appuntamento simbolo per appassionati, turisti e curiosi, trasformandosi da semplice evento in una vera filosofia di viaggio e scoperta del territorio del vino.

I programmi completi e aggiornati delle cantine aderenti sono disponibili sul portale ufficiale del Movimento Turismo del Vino Toscana: Movimento Turismo del Vino Toscana

Last modified: Maggio 25, 2026