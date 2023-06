Scritto da admin• 8:03 pm• Pisa, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme, Tutti, Tutti

PONTASSERCHIO – Incidente mortale in via Vittorio Veneto, Loc. Pontasserchio (in prossimità del Parco della Pace) nel Comune di San Giuliano Terme.

Un mezzo pesante ha urtato contro una scooter elettrico per disabili. Purtroppo l’uomo apparso da subito non cosciente è deceduto.



Sul posto le forze dell’ordine, il Comandante della Polizia Municipale di San Giuliano Terme e la Misericordia di Pisa. Ancora da chiarire le cause dell’impatto.

Last modified: Giugno 30, 2023