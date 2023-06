Scritto da admin• 9:08 pm• San Giuliano Terme, Cronaca, Tutti

GELLO DI SAN GIULIANO – Nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno un mezzo pesante in avaria si è fermato in Via Ulisse Dini a Gello di San Giuliano.

Per circa due ore in prossimità del passaggio a livello, Via Ulisse Dini, è rimasta bloccata ed è stato necessario l’intervento del carro attrezzi per liberare la strada.

Last modified: Giugno 9, 2023