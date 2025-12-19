Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest punto di riferimento per le imprese

Written by admin• 1:43 pm• Pisa, Attualità

PISA – La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest registra una reputazione superiore alla media nazionale. È quanto emerge dalla prima indagine sulla reputazione realizzata da Ipsos su un campione rappresentativo di 300 imprese delle province diPisa, Lucca e Massa-Carrara, i cui risultati sono stati confrontati con i dati Unioncamere.

L’analisi, basata sulla Piramide Reputazionale Ipsos, evidenzia una solida capacità dell’Ente di trasformare la conoscenza dei servizi in giudizi positivi e fiducia. La Familiarity si attesta al 53%, in linea con il dato nazionale, mentre la Favorability raggiunge il 40%, superando la media italiana del 35%. Anche il livello di Trust si colloca sopra la media nazionale, con il 34% contro il 32%.

«Questi risultati premiano il lavoro dell’Ente e dei suoi dipendenti – commenta il presidente Valter Tamburini – e confermano che le imprese riconoscono l’utilità e la correttezza del nostro operato. Per questo è importante affiancare al monitoraggio interno una valutazione indipendente, capace di orientare il miglioramento continuo dei servizi».

L’indagine individua tra i principali bisogni delle imprese la semplificazione burocratica (55%) e il supporto all’accesso ai finanziamenti (44%). Proprio su quest’ultimo aspetto la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest si distingue: il 60% delle aziende ne riconosce l’efficacia nell’aiuto per accedere a bandi e incentivi, a fronte del 36% della media nazionale.

L’immagine dell’Ente risulta solida anche sul piano della trasparenza e della professionalità: il 61% delle imprese lo considera corretto e trasparente, mentre il 61% valuta positivamente competenza e preparazione del personale. I giudizi migliorano ulteriormente tra le aziende che utilizzano servizi specifici come PID, fiere e voucher, che riconoscono una maggiore vicinanza alle proprie esigenze.

Sul fronte della comunicazione, i giudizi positivi si attestano al 40%, in linea con la media nazionale, ma con un dato in crescita: il 25% delle imprese rileva un miglioramento negli ultimi anni. Le e-mail restano il canale informativo più efficace, seguite dal ruolo degli intermediari.

Quasi nove imprese su dieci dichiarano di aver utilizzato i servizi della Camera. Lo studio conferma inoltre che il rapporto diretto con l’Ente incide positivamente sulla reputazione: le aziende che si relazionano direttamente esprimono livelli di fiducia e apprezzamento nettamente più elevati.

La fiducia nella capacità della Camera di supportare le imprese nelle sfide future raggiunge il 55%, superando la media nazionale. Tra le aree di sviluppo indicate dall’indagine figurano il rafforzamento dei rapporti tra imprese e mondo dell’istruzione, la transizione digitale e il supporto alla transizione energetica.

