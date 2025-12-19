Treni. Simiani (PD), ennesimo incidente tra Pisa e Livorno, Salvini pensa solo al Viminale

Written by admin• 1:47 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera.

«Quanto accaduto sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa, con un treno rimasto fermo per ore dopo l’investimento di un gregge di pecore, è l’ennesima dimostrazione di un sistema dei trasporti senza guida e senza adeguato controllo. Se il ministro Salvini non trova il tempo di occuparsi delle infrastrutture del Paese, farebbe bene a lasciare l’incarico».

Lo dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani, che aggiunge: «Serve un cambio di passo immediato: più manutenzione, più prevenzione e un maggiore coordinamento sui territori per evitare episodi assurdi come questo. Il Paese non può permettersi un ministro assente mentre treni, lavoratori e cittadini pagano il prezzo dell’improvvisazione e della mancanza di responsabilità».

