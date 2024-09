Cambio ai vertici della 46esima Brigata Aerea

Scritto da admin• 3:52 pm• Attualità, Pisa

Luca Mazzini è il nuovo Colonnello

PISA – Si è svolta al mattino di venerdì 13 settembre 2024, la cerimonia di avvicendamento ai vertici della 46esima Brigata Aerea di Pisa, con il Comandante uscente Generale Giuseppe Addesa a passare le consegne al nuovo Comandante Colonnello Luca Mazzini, cerimonia alla quale ha presenziato il Comandante delle Forze per la mobilità e supporto Generale di Divisione Aerea Enrico Maria Degni, mentre tra le istituzioni erano presenti, fra gli altri il Sindaco di Pisa Michele Conti, la Consigliera Comunale Raffaella Bonsangue, il Questore di Pisa Dr. Raffaele Gargiulo (in rappresentanza altresì di Sua Eccellenza il Prefetto Dr.ssa Maria Luisa D’Alessandro), il Presidente del Lions Club Pisa Dr. Giuseppe Garcea ed il Presidente di ConfCommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

Lo svolgimento della cerimonia si è concretizzato nello scambio della bandiera storica della 46.maBrigata Aerea, dopo che il Comandante uscente Generale Giuseppe Addesa aveva rivolto il proprio saluto di commiato alle autorità ed al personale della Aerobrigata, per poi toccare al nuovo Comandante Colonnello Luca Mazzini fare altrettanto, in un evento che ha visto altresì la presenza di molti ex Comandanti della struttura pisana che non hanno voluto far mancare il loro ringraziamento e sostegno ai citati due graduati.

Al termine, il nuovo Comandante Col. Luca Mazzini si è rivolto alla stampa riferendo: “E’ per me un grande onore ricoprire questo incarico dopo essere stato per due anni al Comando del 14esimo Stormo dell’Aeroporto Militare di Pratica di Mare e che mi consente si riavvicinarmi ad un territorio dove avevo già prestato servizio, potendo garantire sin da domani il massimo impegno affinché la 46.ma Brigata Aerea di Pisa confermi il suo elevato standard operativo e professionale che l’ha fatta divenire un punto di riferimento non solo a livello nazionale ma anche fuori dei confini per le numerose Missioni umanitarie a cui ha partecipato, mentre per quanto concerne il mio riferimento al tema della sicurezza ho semplicemente voluto ribadire come la la stessa rappresenti un punto basilare della nostra attività e ricordare pertanto come le regole su questo tema debbano essere rispettate“.

Dal canto suo, il Comandante uscente Gen. Giuseppe Addesa ha sottolineato: “L’esperienza di questi due anni quale Comandante della 46.maBrigata Aerea di Pisa ha fatto sì che mi senta anch’io cittadino pisano e dell’intera Regione per le moltissime realtà che abbiamo incontrato all’interno del territorio e non solo, ragion per cui quello che porterà con me è sicuramente l’affetto e ciò che ho imparato a livello umano, in quanto le missioni operative le conoscevo già come le conoscerò nel mio prossimo incarico, ma in realtà quello che ho imparato qui è l’esperienza, la maturità e l’orgoglio di queste migliaia di uomini e donne comprese quelle delle altre Forze Armate dello Stato che insistono a Pisa e Provincia, dovendo ammettere che l’affetto che ho ricevuto ha fatto sì di formare per me una terza famiglia, ovvero che oltre la mia e quella dell’Aeronautica Militare adesso ne ho una terza, quella della 46esima Aerobrigata di cui sono fiero già da oggi di esserne stato il Comandante“.

