Calcinaia celebra i giovani campioni del pattinaggio artistico

CALCINAIA – Martedì 3 febbraio la Sala Consiliare del Comune di Calcinaia ha ospitato la cerimonia di premiazione degli atleti della Polisportiva Gatto Verde, protagonisti di una stagione 2024–2025 ricca di successi nel pattinaggio artistico a livello nazionale e internazionale.

L’assessore allo Sport Giulio Doveri, insieme alle allenatrici Valentina Papucci e Agustina Garcia e al dirigente Carlo Mattii, ha consegnato gli attestati al merito sportivo ai giovani atleti saliti sul podio in numerose competizioni. Tra i risultati di maggior rilievo, l’undicesimo posto assoluto su 158 società alla 49ª Rassegna Nazionale AICS Memorial Sandro Balestri.

«Siamo orgogliosi di questi ragazzi – ha dichiarato Doveri – non solo per le medaglie, ma per i valori che rappresentano: impegno, passione e spirito di squadra».

La cerimonia si è conclusa con una foto di gruppo che ha celebrato una società capace di formare atleti vincenti e una comunità sportiva unita, confermando Calcinaia come punto di riferimento per il pattinaggio artistico.

