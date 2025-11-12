Calci premia la tradizione associativa: consegnati Calzare d’Oro e medaglie a 15 realtà storiche

Written by admin• 11:38 am• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI – La Valgraziosa vanta una lunga tradizione associativa: ben 8 associazioni con oltre 50 anni di attività e 7 nate più di 25 anni fa. Traguardi significativi che testimoniano la vivacità della comunità calcesana, capace di offrire tempo e impegno a favore degli altri in molteplici ambiti, costituendo un patrimonio sociale, culturale e di esperienze da tutelare e tramandare. Per questo l’amministrazione comunale di Calci ha consegnato ai rappresentanti delle associazioni il Calzare d’Oro, un riconoscimento simbolico volto a esprimere gratitudine, già conferito nei precedenti appuntamenti di marzo e giugno a negozi di vicinato, attività ricettive e di ristorazione, aziende agricole, imprese artigianali e commerciali con oltre cinquant’anni di attività.

I riconoscimenti, consistenti in un attestato raffigurante il calzare e l’olivo, simboli di Calci, sono stati consegnati in sala consiliare sabato 8 novembre dal sindaco Massimiliano Ghimenti, dall’assessore Fabio Mencarelli e dalla consigliera comunale Antonella Labruzzo, che ha collaborato con la vicesindaca e assessora all’associazionismo Valentina Ricotta nell’organizzazione e nella ricerca storica.

“Questo riconoscimento va a tutte le persone che, negli anni, hanno dedicato tempo e passione all’associazionismo, mettendosi al servizio della comunità e del territorio – hanno sottolineato Ghimenti, Mencarelli e Labruzzo nel consegnare gli attestati a nome della giunta comunale –, impegnandosi in ambiti diversi, dalla cultura alla protezione civile, dagli eventi al sociale, senza dimenticare sport e tradizioni storiche. Grazie a questi uomini e donne, oggi possiamo contare su un tessuto sociale ricco, variegato e attivo, che caratterizza e qualifica la nostra comunità”.

Le associazioni premiate con il Calzare d’Oro per i 25 anni di attività sono: Comitato Rionale via Cava – Castello, Centro Italiano Femminile Sez. Calci, Gruppo Volontari Antincendio “Logli Paolo”, Associazione AIDO Calci “Stefano Pellegrini”, Associazione socio culturale “Mattinate Burattine”, Associazione “Mestierando” e Magistratura di Calci del Gioco del Ponte di Pisa.

Altre 8 associazioni hanno ricevuto la medaglia ufficiale del Comune di Calci per aver raggiunto o superato i 50 anni di storia: Conferenza San Giovanni Evangelista “San Vincenzo De’ Paoli”, Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci, VBC Calci, Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci, Gruppo Donatori Sangue Fratres Calci, Associazione “Corale Santa Cecilia”, Circolo ACLI Toniolo Pontegrande e Circolo ARCI La Pieve – Casa del Popolo.

Last modified: Novembre 12, 2025