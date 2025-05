Cala il sipario sul torneo cadetto: il punto finale sul campionato di serie B appena concluso

Written by admin• 12:23 pm• Pisa SC

PISA – Cala il sipario sul Torneo Cadetto con lo slittamento della 34esima giornata originariamente prevista per il 25 aprile, i cui risultati sanciscono gli ultimi verdetti ancora in sospeso e, se poco o nulla è cambiato per quanto concerne la griglia dei Playoff – con il solo Cesena a sopravanzare il Palermo in settima posizione – la lotta per la salvezza vede la clamorosa retrocessione in Serie C della Sampdoria per la prima volta nella sua Storia, assieme al Cittadella, che lascia la Categoria dopo ben 9 stagioni di permanenza, a fare compagnia al Cosenza, mentre saranno Frosinone e Salernitana a giocarsi l’ultimo posto utile per evitare il declassamento.

L’aveva promesso Mister Inzaghi di voler chiedere ai suoi “meravigliosi” ragazzi un ultimo sforzo nella sfida alla “Cetilar Ar4ena” che opponeva il Pisa alla Cremonese e così è stato, con i nerazzurri ad imporsi 2-1 grazie alle reti di due dei protagonisti della fantastica cavalcata che ha riportato la Serie A all’ombra della Torre Pendente, vale a dire Moreo e Touré che sono così saliti a 7 e 6 centri rispettivamente, collocandosi al terzo e quarto posto fra i marcatori alle spalle di Tramoni con 12 e Lind a quota 8, gara che ha visto il ritorno in campo tra i grigiorossi del loro uomo simbolo Vazquez a squalifica scontata, per una gara le cui motivazioni per l’undici di Stroppa sono venute meno stante la facile affermazione dello Spezia nel match interno contro il derelitto Cosenza, archiviato già all’intervallo con il tris calato da Elia, Kouda e Francesco Pio Esposito su rigore, consentendo a quest’ultimo di salire a quota 18 nella Classifica dei Cannonieri, ad una sola lunghezza da Laurienté, risultato che consente ai bianconeri liguri di beneficiare del fattore campo nei prossimi Playoff.

Griglia che è variata nel corso degli ultimi 90′ non per la qualificazione, visto che non vi sono state variazioni in tal senso, quanto per le posizioni, poiché all’affermazione del Cesena nel “Derby emiliano-romagnolo” con il Modena, risolto da una rete si Antonucci nel finale, ha fatto riscontro l’ennesimo passo falso del Palermo nella gara interna contro la già salva Carrarese, con gli ospiti a portarsi addirittura avanti con una gran conclusione dal limite di Stiven Shpendi poco dopo il quarto d’ora di gioco, a cui rimedia Le Douaron a pochi minuti dal termine, così che i rosanero chiudono la stagione in ottava posizione e devono giocarsi il primo turno dei Playoff sul campo della Juve Stabia, quinta, mentre l’altra sfida in gara unica oppone al “Ceravolo” Catanzaro e Cesena in quanto, pur avendo le due formazioni concluso il Torneo a pari punti, i giallorossi sono in vantaggio in virtù (+6 a -1) di una miglior differenza reti complessiva, data la parità (4-2 e 0-2) negli scontri diretti.

Erano ridotte al minimo le speranze del Bari, in trasferta al “Druso” contro un SudTirol che aveva centrato con una giornata di anticipo la sua terza salvezza consecutiva, di poter agganciare la Zona Playoff e comunque le due squadre hanno onorato l’impegno con una gara in cui non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra, ancorché non si sia sbloccato lo 0-0 di partenza, identico risultato scaturito al “Dino Martelli”, dove il Mantova ha così potuto festeggiare, opposto al Catanzaro, la matematica permanenza nella Categoria al termine di un match in cui il pari era sufficiente per far centrare ad entrambe le formazioni i rispettivi obiettivi, con i virgiliani a completare il “quartetto delle neopromosse” che disputeranno anche l’anno prossimo il Torneo Cadetto ed i calabresi a preparare la sfida interna di sabato prossimo contro i bianconeri romagnoli, con la vincente ad affrontare lo Spezia in gare di andata e ritorno.

Bastava la vittoria al Brescia, opposto al “Rigamonti£ contro la Reggiana, per garantirsi una quanto mai sofferta salvezza e così è stato, ma quanta fatica dopo che la rete di Bianchi sembrava aver messo il match in discesa ed invece il pari siglato da Girma (al quarto centro negli ultimi quattro turni) nel recupero della prima frazione ha fatto riaffiorare i fantasmi di una mancata vittoria che davanti al proprio pubblico mancava per le “Rondinelle” da oltre quattro mesi, scacciati all’80ì dalla conclusione di Verreth che consegna ai lombardi la salvezza in virtù del vantaggio (4-0 ed 1-2) negli scontri diretti con il Frosinone, nonostante che questi ultimi siano riusciti a fare bottino pieno sul campo della Capolista Sassuolo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Bohinen che garantisce quanto meno alla formazione di Mister Bianco un’ultima chance di mantenere la Categoria nello “spareggio salvezza” con la Salernitana, ovvero due formazioni che la passata stagione militavano nella Massima Serie.

Granata campani che fanno loro il match da “dentro o fuori” con il Cittadella, in una gara sbloccata dopo appena 10′ da una magistrale punizione calciata da Hrustic (alla sua prima rete in Italia) e chiusa da Simy a poco più di un quarto d’ora dal termine finalizzando al meglio un’azione di contropiede, risultato che condanna i veneti che hanno pagato a caro prezzo il negativo andamento al “Tombolato”, dove hanno raccolto appena 15 dei 39 punti in Classifica, mentre al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia si compie il “dramma sportivo” della Sampdoria che, opposta alla “matricola terribile” Juve Stabia, non va oltre il pari a reti bianche con la più favorevole delle occasioni sprecata da Niang a meno di 10′ dal termine, a certificare la prima, “storica” retrocessione dei blucerchiati in Serie C, un esito che apre ora anche scenari di difficile soluzione a livello societario.

Risultati 34esima giornata Serie B 2024-’25:

Brescia – Reggiana 2-1

Cittadella – Salernitana 0-2

Juve Stabia – Sampdoria 0-0

Mantova – Catanzaro 0-0

Modena – Cesena 0-1

Palermo – Carrarese 1-1

Pisa – Cremonese 2-1

Sassuolo – Frosinone 0-1

Spezia – Cosenza 3-1

SudTirol – Bari 0-0

CLASSIFICA FINALE: SASSUOLO p.82 e PISA p.76 (promosse in Serie A); Spezia p.66; Cremonese p.61; Juve Stabia p.55; Catanzaro e Cesena p.53; Palermo p.52; Bari p.48; SudTirol p.46; Carrarese e Modena p.45: Reggiana e Mantova p.44; Brescia e Frosinone p.43; Salernitana p.42; Sampdoria p.41; Cittadella p.39 e Cosenza p.30 (retrocesse in Serie C),.

Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione, accedono ai Playoff: Spezia e Cremonese.(secondo turno), Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Bari (primo turno), disputeranno i Playout Frosinone e Salernitana

