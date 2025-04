Written by admin• 8:12 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Due persone che viaggiavano su uno scooter in via Aurelia nord a Madonna dell’acqua in direzione Pisa, sono cadute a terra e sbalzate per tre – quattro metri.

Si tratta di un uomo e una donna entrambi di 35 anni, che hanno riportato escoriazioni diffuse e trauma toracico. La donna ha riportato una frattura scomposta ad un arto inferiore e una sospetta frattura al bacino. Le due persone sono state trasportati in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

