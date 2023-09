Scritto da Antonio Tognoli• 11:01 am• Pisa SC

PISA – Compleanno in casa Pisa: Ettore Gliozzi, attaccante nerazzurro, compie 28 anni, essendo nato a Siderno, in provincia di Reggio Calabria il 23 settembre 1995.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra oltre ad un pronto rientro in campo formula al giocatore di origine calabrese i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

