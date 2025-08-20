Bruni (PD): “Pisa e il clima: l’esempio di Parigi per un Piano di Adattamento urgente”

Written by admin• 1:14 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale Enrico Bruni (PD).

“In questi giorni a Parigi ho avuto modo di osservare da vicino sulla necessità che anche Pisa, seguendo l’esempio di Parigi, si doti di un vero Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici”

“Nei giorni scorsi a Parigi ho avuto l’occasione di osservare da vicino le scelte ambiziose che il Comune sta portando avanti con il nuovo Piano Clima 2024-2030, in un periodo particolarmente critico dal punto di vista delle temperature elevate.La capitale francese ha deciso di affrontare con serietà il cambiamento climatico: 500 azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, ampliare l’uso delle energie rinnovabili, ma anche rendere la città più vivibile e resiliente. Abbiamo potuto riposarci nei nuovi spazi verdi che stanno nascendo, vedere le piste ciclabili estese, godere dei sistemi di nebulizzazione nelle strade per contrastare il caldo. La sindaca dei Socialisti Anne Hidalgo ha fissato un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050, mettendo insieme ambiente, salute e vivibilità urbana. Queste misure non sono simboliche, ma costruiscono un’altra città possibile che mette al centro il benessere delle persone e la resistenza climatica dei quartieri. Parigi ha capito che il cambiamento climatico non è un problema lontano, ma una realtà da affrontare subito, con un obiettivo preciso: emissioni zero entro il 2050 e una città capace di adattarsi a ondate di calore, alluvioni ed eventi estremi. A Pisa sono stati avviati progetti importanti come la ciclopista del trammino realizzata dall’ultima Giunta di centrosinistra e il progetto di una nuova linea tranviaria, ma manca ancora un tassello fondamentale: un vero Piano di Adattamento Climatico. La nostra città è fragile: le ondate di calore diventano sempre più frequenti, l’Arno ci ricorda i rischi idrogeologici, l’overtourism pesa sulla vivibilità. Non possiamo limitarci a interventi isolati: serve una visione complessiva che tenga insieme mobilità, verde urbano, salute pubblica e sicurezza del territorio. Se Parigi ha saputo fare della lotta al cambiamento climatico una scelta politica e urbana, allora anche Pisa deve avere il coraggio di dotarsi di un piano all’altezza delle sfide. È una questione di futuro, ma soprattutto di responsabilità verso i cittadini di oggi“, conclude il comunicato stampa.

