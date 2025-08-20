Stalli per disabili già realizzati vicino allo stadio: la replica dell’assessore Gambini

Written by admin• 1:05 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “In riferimento alla nota stampa della consigliera comunale Maria Antonietta Scognamiglio sulla presunta assenza di stalli per disabili nei pressi dello Stadio comunale, in particolare in via Ugo Rindi e via Galluppi, tengo a precisare che gli stalli sono già stati regolarmente realizzati“, dichiara l’assessore alla disabilità del Comune di Pisa, Giulia Gambini.

«Nei primi giorni di agosto – prosegue – Pisamo ha provveduto a realizzare gli stalli proprio in via Rindi, sul controviale all’altezza di via XXIV Maggio. Per consentire i lavori, gli uffici comunali del Suap hanno anche provveduto a spostare le bancarelle che si trovavano in quel punto. Dunque, contrariamente a quanto affermato dalla consigliera, non sarà necessario attendere fine settembre: gli spazi dedicati, nell’area immediatamente adiacente allo stadio tra via Rindi e via Galluppi, sono già disponibili per i tifosi con necessità specifiche».

«Il Comune di Pisa – conclude l’assessore – è da sempre attento ai temi dell’accessibilità e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, facendosi carico di ogni legittima richiesta proveniente dalla cittadinanza, dalle famiglie, dalle associazioni e dalle segnalazioni del Garante dei disabili».

