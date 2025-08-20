Atalanta – Pisa, arbitra il giovane Ruben Arena

Written by admin• 1:25 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 1° giornata del Campionato Serie A ENILIVE. Questi i designati per la gara Atalanta-Pisa in programma domenica 24 2025 (ore 20.45) allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia

Arbitro. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco

1° Assistente. Domenico Palermo (Bari)

2° Assistente. Mattia Politi (Lecce)

4° Ufficiale. Livio Marinelli (Tivoli)

Var. Davide Ghersini (Genova)

Avar. Daniele Doveri (Roma 1)

Un arbitro molto giovane per il ritorno del Pisa in serie A. Il fischietto di Torre del Greco classe 1992, ha arbitrato pochi giorni fa la gara tra Milan e Bari di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 2-0. Laureato in Scienze motorie, figlio d’arte, il padre Francesco Arena è stato affiliato alla Can A-B dal 1991 al 1995. Ha diretto sin qui in serie A solo una partita al Senigallia Como – Genoa 1-0. In cadetteria 68 i cartellini gialli estratti, solo due quelli rossi.

