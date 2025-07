Bruni (PD): “Al fianco dei lavoratori della All.Co: sbloccare subito l’accordo sul premio di risultato”

Written by admin• 12:52 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Consigliere comunale PD Enrico Bruni, in solidarietà al presidio di lavoratori in sciopero davanti alla fabbrica All.co a Ospedaletto indetto stamattina da FIOM CGIL Pisa.

“Questa mattina abbiamo partecipato al presidio davanti ai cancelli della All.co, insieme alla FIOM CGIL Pisa e ai lavoratori in sciopero. Una mobilitazione che arriva dopo ben 20 ore di sciopero solo nell’ultima settimana, in risposta alla decisione improvvisa e ingiustificata dell’azienda di non firmare l’accordo sul premio di risultato. Una scelta che non può che essere definita irresponsabile e autoritaria: l’accordo era già stato condiviso, con contenuti e cifre definiti, e attendeva solo la formalizzazione prima della scadenza del 30 luglio. Rimandare la firma oltre quella data significherebbe rinviare il pagamento dei premi all’anno prossimo, negando ai lavoratori il diritto a quanto è stato ottenuto con determinazione e fatica. I dipendenti della All.co, soprattutto in questo periodo dell’anno, operano in condizioni estremamente difficili, con temperature che raggiungono i 42 gradi. Sebbene il contratto nazionale dei metalmeccanici garantisca ancora alcune tutele fondamentali, i nuovi modelli di impresa spingono sempre più verso la frammentazione e la gestione decentrata della forza lavoro, aggirando regole e diritti collettivi. È un processo che erode le garanzie e scarica il peso sulle spalle dei lavoratori, rendendo più difficile far valere la propria voce quando gli accordi vengono disattesi. La decisione dell’azienda di tirarsi indietro all’ultimo momento, senza alcuna spiegazione concreta, è un segnale grave: mina la fiducia, alimenta tensioni e interrompe un percorso costruito con serietà. Serve responsabilità. Serve rispetto. Il premio di risultato non è una concessione: è un diritto. E va riconosciuto adesso. Siamo al fianco di chi sciopera e lotta, perché un lavoro dignitoso passa anche – e soprattutto – da relazioni sindacali corrette, trasparenti e leali“, conclude il comunicato.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK DI ALL.CO SPA

Last modified: Luglio 24, 2025