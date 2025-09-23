“Italian Motor Week”: successo per il raid Popoli–Pontedera

Written by admin• 2:03 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Si è concluso con successo il secondo raid “Popoli–Pontedera, la via di Corradino D’Ascanio”, il viaggio in Vespa che ha unito le due città simbolo dei motori nel ricordo dell’ingegnere nato a Popoli e approdato poi a Pontedera, dove progettò l’elicottero e la celebre Vespa. L’itinerario ha toccato anche Rieti e Bagnoregio, entrambe parte della Rete Città dei Motori, come Popoli e Pontedera.

La manifestazione si è svolta nel weekend della Italian Motor Week 2025, promossa da Città dei Motori per celebrare e valorizzare luoghi, marchi e protagonisti del motorismo Made in Italy, amato in tutto il mondo.

«Entusiasmo e passione hanno caratterizzato iniziative che hanno saputo mettere in rete tante città, tra cui Pontedera – ha sottolineato l’assessore allo sport Mattia Belli – confermando quanto il turismo motoristico sia una risorsa preziosa per i territori che hanno i motori nel proprio Dna».

Sulla stessa linea Eugenio Leone, vicepresidente pontederese di Città dei Motori: «Dopo la partenza a Popoli, insieme a Roberto Leardi e ai Vespa club delle due città, abbiamo percorso i 500 km del raid fino a Rieti e Bagnoregio, per poi arrivare a Pontedera dove ho avuto il piacere di accogliere i partecipanti. È stata una grande festa, arricchita dalla rievocazione storica del circuito Gastone Castellini con le moto d’epoca in pista tra Pisa, Lucca e Livorno, in memoria del collaudatore della Vespa. Un programma che ha avuto il suo cuore pulsante al Museo Piaggio, sede della cena di gala e di un’apertura straordinaria al pubblico».

