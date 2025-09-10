BRIGHT-NIGHT 2025: venerdì 12 settembre la presentazione ufficiale del programma

PISA – È tutto pronto per l’edizione 2025 di BRIGHT-NIGHT – La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Il programma della manifestazione sarà presentato venerdì 12 settembre alle ore 12, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Mappamondi del Rettorato dell’Università di Pisa (Lungarno Pacinotti 44).
All’incontro parteciperanno:
- l’assessora regionale all’Istruzione, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Impiego, Relazioni Internazionali e Politiche di Genere;
- il Rettore dell’Università di Pisa, ateneo coordinatore dell’edizione 2025;
- i rappresentanti degli atenei toscani e degli enti di ricerca partner del progetto.
BRIGHT-NIGHT è promossa da:
- Università di Firenze
- Università di Pisa
- Università di Siena
- Università per Stranieri di Siena
- Scuola Normale Superiore
- Scuola Superiore Sant’Anna
- Scuola IMT Alti Studi Lucca
A questi si affianca una rete di enti di ricerca tra i più prestigiosi a livello nazionale e internazionale:
- CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche
- INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
- INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- EGO/Virgo – European Gravitational Observatory
- INAF-OAA – Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri
La manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì.
