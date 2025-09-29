Bright Night 2025 a Pisa: scienza, inclusione e innovazione nella Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Written by admin• 12:18 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Esperimenti, talk, laboratori e visite guidate hanno animato Bright Night, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, celebrata venerdì 26 settembre. Oltre 2.000 studenti hanno partecipato alle attività dedicate a loro, mentre in città sono stati organizzati più di 200 eventi, promossi in Toscana da tutti gli atenei e centri di ricerca con il sostegno della Regione e il patrocinio del Comune di Pisa, coordinati quest’anno dall’Università di Pisa.

L’inaugurazione si è svolta nelle Logge di Banchi, coordinata da Francesco Ippolito, con i saluti di Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario dell’Università di Pisa, dell’Assessora all’Università e Ricerca della Regione Toscana, del Presidente del Consiglio Regionale, del sindaco di Pisa Michele Conti e dei rappresentanti degli atenei e centri di ricerca: Vittoria Raffa (responsabile scientifica Bright Night Unipi), Tommaso Pizzorusso (vicedirettore della Scuola Normale Superiore), Gaetana Morgante (prorettrice vicaria della Scuola Superiore Sant’Anna), Fabio Recchia (presidente Area della Ricerca CNR Pisa), Tomaso Esposti Ongaro (direttore INGV Pisa), Alberto Annovi (referente attività di terza missione INFN) e Massimiliano Razzano (ricercatore Collaborazione Virgo per EGO).

«Anche quest’anno Bright Night celebra in Toscana la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori – ha spiegato Vittoria Raffa –. L’Università di Pisa, capofila di un consorzio regionale, propone un ricco programma di divulgazione rivolto alla cittadinanza, con un filo conduttore chiaro: l’inclusione, valore fondante di una scienza che cura le persone, le relazioni, i territori e l’ambiente».

Con il simbolico taglio del nastro si sono aperte le attività nelle quattro “Piazze della Ricerca”, accomunate dal tema One, scelto per l’edizione 2025 dedicata all’inclusione: “One Innovation” (Logge di Banchi), “One Planet” (Piazza Santa Caterina), “One Health” (Largo Ciro Menotti) e “One Humanity” (Piazza dei Cavalieri). Esperimenti dal vivo e attività per bambini hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del lavoro dei ricercatori, mentre grazie al progetto “Il Gusto della Ricerca”, realizzato in collaborazione con CNA, è stato possibile scoprire prodotti enogastronomici locali legati al mondo della ricerca.

La serata si è chiusa alle 20 con il video mapping “Echoes of Light” realizzato dallo studio Imaginarium sulle Logge di Banchi: la facciata si è trasformata in uno schermo interattivo che ha reagito in tempo reale a voci, applausi e rumori del pubblico. A seguire, il DJ set di Radioeco, la radio degli studenti dell’Università di Pisa.

In anteprima, mercoledì 24 settembre, il giardino della Biblioteca di Antichistica ha ospitato “Nessuno escluso. Dialoghi per un sapere condiviso”, incontro dedicato all’inclusione nella ricerca e nella didattica. Hanno partecipato il Polo Universitario Penitenziario della Toscana con docenti, studenti tutor e detenuti; il Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa con Maria Antonietta Scognamiglio e il professor Gian Luigi Ferrari (Dipartimento di Informatica, Unipi) con il progetto “IA generativa tra emozioni, racconti e musica”, che ha permesso a giovani adulti con disabilità di esprimere creatività tramite scrittura, musica e immagini con supporto dell’intelligenza artificiale; e rappresentanti dell’associazione JEVIS – Junior Enterprise Pisa, che unisce competenze tecniche e sociali per promuovere un percorso inclusivo e innovativo.

