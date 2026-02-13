Written by Febbraio 13, 2026 12:23 pm Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

Protezione civile a scuola: incontri con gli studenti della Giunta Pisano

CALCI – Anche quest’anno il Comune di Calci, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, ha promosso una serie di incontri dedicati alla protezione civile rivolti a tutte le classi della scuola media Giunta Pisano.

Gli appuntamenti, svolti il 5, 9 e 11 febbraio, hanno visto la partecipazione della vicesindaca ff Valentina Ricotta, dell’assessore Luca Fanucci, della referente tecnica comunale Silvia Lorenzoni e delle associazioni locali GVA Logli Paolo di Calci e Associazione Nazionale VVF Volontari – Unità Cinofile K9.

Durante gli incontri sono stati affrontati temi fondamentali come le allerte meteo, il funzionamento del sistema di protezione civile e l’antincendio boschivo. Studenti e studentesse hanno dimostrato grande interesse, intervenendo con domande e riflessioni.

“Abbiamo calibrato contenuti e obiettivi in base alle classi – spiega l’assessore Fanucci –. I ragazzi hanno mostrato curiosità e un approccio consapevole verso una tematica di grande importanza”.

La protezione civile funziona grazie alla collaborazione di istituzioni e cittadini – sottolinea la vicesindaca Ricotta –. È essenziale che i giovani comprendano i rischi e sappiano come comportarsi in caso di emergenza”.

In chiusura, l’invito dell’amministrazione a registrarsi ai sistemi comunali di allertamento Alert System e Cittadino Informato: “Il rischio zero non esiste – conclude Fanucci –. L’informazione tempestiva può fare la differenza”.

Last modified: Febbraio 13, 2026
