Al via “Nuovi Mondi per Nuove Generazioni”: aperte le candidature per il nuovo percorso gratuito di alta formazione nelle arti sceniche rivolto ai giovani della Toscana

Written by Redazione• 4:13 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sono ufficialmente aperte le candidature per “Nuovi Mondi per Nuove Generazioni”, il nuovo progetto di alta formazione professionale dedicato alle arti sceniche e alla recitazione, promosso da 9 Muse Impresa Sociale in partenariato con Fondazione Sipario Toscana e finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e del progetto Giovanisì.

Il percorso è rivolto a 15 giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Toscana, disoccupati, inoccupati o inattivi, con una formazione o esperienza nel settore delle arti sceniche. La partecipazione è completamente gratuita e le candidature resteranno aperte fino al 9 agosto 2026.

L’obiettivo del progetto è accompagnare una nuova generazione di artisti verso il mondo professionale attraverso un percorso intensivo che unisce formazione, sperimentazione e produzione. Da settembre a dicembre 2026 i partecipanti lavoreranno presso La Città del Teatro di Cascina, confrontandosi con docenti e professionisti del settore in un programma dedicato alla recitazione contemporanea, alla drammaturgia, alla costruzione del personaggio, al lavoro fisico e vocale, alla regia e agli strumenti di produzione e distribuzione teatrale. Il percorso svilupperà inoltre una ricerca originale sul linguaggio del fantasy come chiave narrativa per dialogare con le nuove generazioni.

Uno degli elementi più significativi del progetto è il forte orientamento al lavoro. Il percorso si concluderà infatti con la realizzazione di uno spettacolo professionale, destinato alle scuole secondarie di secondo grado e successivamente distribuito in tournée, offrendo ai partecipanti una concreta esperienza produttiva e un primo contatto con il mercato dello spettacolo dal vivo.

Il progetto è realizzato da 9 Muse impresa sociale in collaborazione con la Fondazione Sipario Toscana di Cascina.

“Formare un artista oggi significa offrire strumenti creativi, ma anche competenze professionali e occasioni concrete di confronto con il pubblico. Con questo progetto vogliamo costruire un ponte tra formazione e lavoro, mettendo al centro giovani talenti capaci di interpretare i linguaggi del teatro contemporaneo e di raccontare le nuove generazioni – afferma Emiliano Galigani, amministratore di 9 Muse e regista.”

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 9 agosto 2026, compilando il modulo disponibile sul sito www.9-muse.com e inviando la documentazione richiesta all’indirizzo artiscenichefse@9-muse.com. La selezione, qualora necessaria, si svolgerà attraverso la valutazione dei titoli e un’audizione pratica prevista per il 25 agosto 2026 presso La Città del Teatro di Cascina.

Informazioni al link https://www.9-muse.com/bandi

Last modified: Luglio 13, 2026