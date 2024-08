Filippo Inzaghi: “Una prestazione straordinaria. Orgoglioso di questo gruppo”

Scritto da admin• 9:11 am• Pisa SC

PISA – In sala stampa a fine gara per commentare il successo dei nerazzurri scende Filippo Inzaghi che elogia la prestazione del gruppo.

di Maurizio Ficeli

“Avevamo preparato così questa partita se penso ai giocatori che hanno Ranocchia e Diakitè. La più grande soddisfazione per me che in campo ci fossero in maggioranza giocatori dello scorso anno che hanno dimostrato di aver nelle corde partite come queste. Non aver preso gol da un attacco da serie A deve renderci orgogliosi di questa prestazione. La squadra può far divertire questo meraviglioso pubblico ed inoltre sono contento per la società non ci fa mancare niente vedere tutti felici in questo modo. Dobbiamo continuare così non ci dobbiamo fermare martedì avremo un altro test importante con il Cittadella che è andato a vincere a Brescia. E’ chiaro che dopo una vittoria così preferivo godermela per una settimana. Ce lo meritavamo per quello che abbiamo fatto dal ritiro ad oggi però va bene così adesso non voglio passi indietro, mi aspetto un altra prestazione del genere a Cittadella. Contro il Palermo chi è entrato ha fatto la sua parte e questa è una grande soddisfazione, queste cose durante il nostro percorso ci possono far fare la differenza in questa stagione. A Cittadella sarà una gara difficile perché è andata a vincere a Brescia, non sarà facile ma noi abbiamo tante frecce nel nostro arco che possono aiutarci”.

Last modified: Agosto 25, 2024