Bologna – Pisa, i nerazzurri cercano punti al Renato Dall’Ara

PISA – Il Pisa va a caccia di un risultato positivo al Renato Dall’Ara di Bologna (fischio d’inizio ore 15) in una gara in cui verrà seguito da 2.500 tifosi che venerdì scorso hanno polverizzato i biglietti messi a disposizione dalla società rossoblù che non avevano le restrizioni relative alla tessera del tifoso.

di Antonio Tognoli

Una trasferta libera dunque che aiuterà dal punto di vista ambientale gli uomini di Gilardino che torna a Bologna dopo averci anche giocato e realizzato dodici gol nella stagione 2012-13. Il tecnico nerazzurro ritroverà il tecnico Italiano da avversario colui che l’ha tenuto a battesimo (e battuto) in serie A. Quindi molto temi accompagnano questo Bologna-Pisa che possiamo definire come il derby delle Torri.







Oltre ad Aebischer infortunato il Pisa dovrà rinunciare a Denoon, Esteves e Stengs. Davanti a Semper difesa a tre con Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti. Vural e Hojholt si giocheranno un posto a centrocampo che non può fare a meno ad oggi di Marin e Akinsanmiro. Sugli esterni spazio a Tourè e Leris. In attacco Moreo e Tramoni si giocano una maglia per affiancare Mbala Nzola, che ritrova l’allenatore che lo ha lanciato, Vincenzo Italiano. Italiano deve rinunciare a Immobile e Sulemana. Davanti a Skorupski difesa a quattro con il ritorno di Haggem al centro a far coppia con Lucumi. L’ex Cremonese Zortea e Miranda saranno i due esterni di difesa. Davanti alla quale avrà spazio l’ex atalantino Freuler, con Moro e Ferguson che si contenderanno una maglia da titolare. Orsolini, Odgaard e Rowe saranno schierati un passo indietro rispetto all’unica punta Dallinga, favorito per il tipo di partita salvo sorprese al compagno di reparto Castro.



BOLOGNA – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Skorupski; 20 Zortea, 14 Heggem, 26 Lucumi, 33 Miranda; 6 Moro, 8 Freuler; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 11 Rowe; 24 Dallinga. A disp. 13 Ravaglia, 25 Pessina,2 Holm, 29 De Silvestri, 15 Casale, 41 Vitik. 22 Lykosiannis, 18 Pobega, 19 Ferguson, 9 Castro, 30 Dominguez, 80 Fabbian, 28 Cambiaghi, 10 Bernardeschi. All. Vincenzo Italiano

PISA (3-5-2) : 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti; 15 Touré, 14 Akinsanmiro, 6 Marin, 8 Hojholt, 7 Leris; 10 Tramoni, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 3 Angori, 33 Calabresi, 39 Albiol, 72 Maucci, 47 Lusuardi, 78 Mbambi, 11 Cuadrado, 21 Vural 36 Piccinini, 9 Meister, 32 Moreo, 16 Buffon, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo. ASSISTENTI: Vecchi – Di Gioia. Quarto uomo: Collu. VAR: Meraviglia. AVAR: Volpi.

