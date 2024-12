Bilancio positivo per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest: dati AGENAS confermano l’eccellenza nei servizi sanitari

Written by admin• 8:22 am• Attualità, Pisa

PISA- Il 16 dicembre, la Direzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sull’attività svolta, con un focus sui dati diffusi recentemente da AGENAS. La direttrice generale, Maria Letizia Casani, ha sottolineato che gli anni post-Covid rappresentano un periodo di trasformazione per la sanità, con cambiamenti significativi sul territorio e negli ospedali. Ha poi ringraziato i suoi collaboratori: Giacomo Corsini (direttore sanitario), Gabriele Morotti (direttore amministrativo), Laura Guerrini (direttrice dei servizi sociali) e Alessandro Sergi (direttore di staff).

Casani ha inoltre presentato una “carta d’identità” della Asl, evidenziando la sua ampiezza e complessità: 10 zone distretto, 102 comuni, oltre 1,2 milioni di abitanti e 13 ospedali. Ogni giorno, l’azienda assiste 3.000 pazienti, esegue 300 interventi chirurgici, e offre una vasta gamma di prestazioni. Per il 2024, sono previsti 83.100 ricoveri ordinari, 448.300 accessi al pronto soccorso e oltre 4 milioni di prestazioni ambulatoriali.

I risultati AGENAS 2023 confermano che l’Azienda USL Toscana Nord Ovest è la prima grande Asl in Italia per prevenzione e assistenza territoriale. È tra le prime cinque Asl per gli screening di mammella, cervice e colon, fondamentali per la diagnosi precoce e la riduzione della mortalità. La Direzione ha lanciato un appello alla popolazione, in particolare agli uomini, a partecipare ai programmi di screening.

L’assistenza territoriale e ospedaliera sono anch’esse valutate positivamente. La Asl si distingue per la gestione dei servizi sanitari e l’efficienza delle sue strutture. Sono anche previsti investimenti in attrezzature sanitarie, con l’installazione di 15 grandi macchine grazie al PNRR e l’arrivo del robot Da Vinci per l’attività chirurgica.

La Direzione ha espresso soddisfazione per i risultati, ma ha sottolineato che il lavoro non è finito: l’obiettivo è continuare a migliorare, affrontando le sfide future e garantendo il diritto alla salute per tutti i cittadini.

Dicembre 17, 2024