Beach Soccer. Lenergy Pisa BS, rinnova Luca Barsotti

PISA – Seconda conferma in casa Lenergy Pisa BS, che dopo il rinnovo del portiere Leandro Casapieri riparte sul fronte offensivo da Luca Barsotti.



Pivot d’esperienza e d’attaccamento alla maglia, Barsotti è il nuovo volto di un club pronto a rilanciare le ambizioni a partire dalle proprie fondamenta. Già protagonista del ciclo vincente nerazzurro, anche la scorsa stagione Barsotti si è confermato come uno dei protagonisti del progetto della società, risultando incisivo e decisivo sui campi d’Italia e d’Europa. Una stagione valsagli la convocazione in nazionale per le qualificazioni al prossimo mondiale, con il pass staccato lo scorso ottobre sulla sabbia di Cadice.



Così Barsotti: “Da quando sono arrivato a Pisa nel 2018 ho visto, negli anni, la società crescere in maniera importante e ottenere dei grandi risultati sia in campo che fuori. Per questo è un grande piacere rimanere qui e lavorare con lo staff per raggiungere altri traguardi e sono sicuro che tramite lavoro e dedizione raggiungeremo i nostri obiettivi. Forza Pisa!“.

