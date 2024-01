Bilancio e ambiente: il punto dell’assessore Paolo Cipolli

Scritto da admin• 3:20 pm• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – Quando un anno finisce e uno inizia, è l’ora di tracciare qualche bilancio. Un motto che vale per tutti, a maggior ragione per l’assessore al bilancio (e all’ambiente) Paolo Cipolli.

“Per l’amministrazione comunale, aver chiuso il bilancio preventivo entro la fine dell’anno è stato un grande risultato – sottolinea Cipolli –. Questo ci permetterà di impegnare subito i soldi e procedere più spediti nell’attività, senza limitazioni all’operatività”. L’assessore risponde anche a chi parla di aumento della tassazione. “Mi viene da sorridere e non capisco chi fa certe affermazioni, perché nel bilancio 2024 non sono stati previsti aumenti di tariffe, né riduzioni di servizi. I numeri parlano chiaro. Nel corso dell’anno porteremo avanti la campagna per il recupero della Tari non corrisposta, grazie ad un incrocio di dati che ci permetterà di individuare chi non si è iscritto al servizio”.

Intanto dei risultati tangibili sono stati ottenuti anche sul fronte ambientale. “Abbiamo migliorato il decoro cittadino grazie a un più efficiente spazzamento meccanico, siamo partiti con la Tosco Romagnola con maggiori controlli sui mezzi in sosta vietata durante il servizio. Grazie anche ai sistemi di videosorveglianza e ad un maggior controllo del territorio i recuperi delle discariche abusive si sono ridotti del 65% circa, passando da oltre 60 tonnellate a meno di 20. Questo si è tradotto in una minor spesa: da 34.500 euro del 2022 a poco meno di 12.000; soldi in meno da pagare con la Tari. Infine abbiamo verificato che il sistema di ritiro di sfalci e potature, con un costo esiguo per gli utenti, funziona ed è apprezzato”.

Sempre per quanto riguarda l’ambiente, l’assessore Paolo Cipolli ha annunciato che “il 2024 sarà l’anno delle piantumazioni: non solo nell’area dell’ex orto botanico, dove è stato installato l’impianto di irrigazione, ma anche in altre zone del comune. Lavoreremo anche sulle comunità energetiche”.

