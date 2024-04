“Before the Sky”: viaggio sonoro tra distanza e connessione a Pomarance

Scritto da admin• 8:26 am• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

POMARANCE – Martedì 30 aprile, alle ore 21:15, presso il Teatro de Larderel di Pomarance, il Collettivo APES presenta una prova aperta del loro nuovo lavoro “BEFORE THE SKY”. Si tratta di un concerto performativo in tre movimenti che unisce corpo, voce e musica elettronica.

Questa performance sonora racconta il viaggio che parte dalla Terra e si estende fino all’Universo, esplorando il concetto di distanza attraverso un linguaggio poetico ed evocativo. “BEFORE THE SKY” parla delle distanze che ci separano e ci uniscono, che ci allontanano da noi stessi ma anche che ci permettono di vedere e riconoscere noi stessi.

Il lavoro, diretto da Ilaria Bellucci e interpretato da Giuls Paoli e Davide Salvadori, rappresenta il secondo capitolo del progetto partecipativo “DISTANCE”, nato dopo il periodo di lockdown come riflessione sul concetto di distanza, intesa sia come ostacolo che come risorsa.

La performance è una sperimentazione che coinvolge il linguaggio del corpo, la musica elettronica, nuove tecnologie e videoarte, lasciando ampio spazio all’improvvisazione.

Il costo del biglietto è di 5 € e è possibile acquistarlo in prevendita online su liveticket.it o direttamente presso la biglietteria del teatro dalle ore 20:00 il giorno dello spettacolo. È inoltre possibile prenotare i biglietti tramite email a prenotazioni@officinepapage.it o contattando il numero 334.2698007.

Last modified: Aprile 26, 2024