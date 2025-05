Beach Soccer U20. Definito il tabellone della Coppa Italia del Lenergy Pisa

Written by admin• 9:59 am• Pisa, Sport

PISA – È stato ufficialmente definito il tabellone della Coppa Italia Under 20 di beach soccer, seconda competizione stagionale della categoria giovanile dopo il Campionato.

Il torneo si svolgerà dal 2 al 5 luglio nella suggestiva cornice di San Benedetto del Tronto, consolidata sede di importanti eventi del beach soccer italiano. Tra le protagoniste ci sarà il Lenergy Pisa BS, che grazie al quarto posto ottenuto nell’edizione dello scorso anno è stato inserito in prima fascia e designato testa di serie.

Questo posizionamento consente alla formazione nerazzurra di accedere direttamente ai quarti di finale, evitando il turno preliminare. Il debutto dei ragazzi di Martin Miglionico è in programma il 3 luglio, quando affronteranno la vincente del match tra We Beach Catania e Terracina BSC, in programma il 2 luglio. Si preannuncia quindi un esordio subito intenso, con una sfida da dentro o fuori per conquistare un posto in semifinale.

Last modified: Maggio 28, 2025