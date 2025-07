Beach Soccer serie A. Il Lenergy Pisa Beach Soccer batte la Roma (8-5) a Tirrenia nella sua prima storica gara in casa

Written by Antonio Tognoli• 9:09 pm• Pisa, Sport

TIRRENIA – Il Lenergy Pisa Beach Soccer batte la Roma (8-5) nella sua prima storica gara davanti al proprio pubblico al PuntoCuore Beach Arena di Tirrenia davanti ad una tribuna gremita di tifosi.

I nerazzurri partono forte ed i giallorossi rimangono in dieci complice l’espulsione da ultimo uomo di Saba che costringe l’arbitro ad assegnare il rigore ai nerazzurri trasformato da Percia Montani. Il raddoppio per gli uomini di Marrucci lo firma Fazzini che alla fine risulterà uno dei migliori in campo. Hulk prima e Ardil dopo (primo gol per lo spagnolo appena arrivato in maglia nerazzurra) fissano il risultato sul 4-0 su cui si chiude la prima frazione. All’inizio del secondo periodo è subito gol per Hulk che bissa pochi minuti più tardi con una splendida rovesciata: siamo 6-0 per i nerazzurri. A questo punto Marrucci punta sulle rotazioni. Entrano i giovani Bernardeschi, Armadori e Mogavero. La Roma si porta sul 6-2 prima con una bella triangolazione in contropiede firmata Musilli e poi con il gol di Giordani che raccoglie una respinta di Bernardeschi su un calcio di rigore: 6-2. Hulk riporta il Pisa sul 7-2, ma Loru riporta sotto la Roma. A Barsotti viene negato un rigore (protesta e si arrabbia) perché poco dopo l’arbitro assegna il rigore alla Roma. Segna Ortolini per i giallorossi. Ma il Pisa c’è e Marinai su invito al bacio di Datinha fa 8-4. C’è tempo però anche per l’ingiusta quanto esagerata espulsione di mister Marrucci e il gol di Poltronetti che fissa il punteggio sul 8-5 per il Pisa che vince la sua prima gara della settima giornata della tappa di Tirrenia. Domani sabato 19 luglio ore 17.15 i nerazzurri si troveranno di fronte il Cagliari per la seconda sfida di tappa.

Roma BS – Lenergy Pisa 5-8

Roma BS: Loru, Cola, Cedro, Musilli, Paccariè, Saba, Neroni, Giordani, Miola, Poltronetti, Ortolini, El Hammamia

Lenergy Pisa: Remedi, Barsotti, Marinai, Fazzini, Armadori, Casapieri, Ardil Navarro, Mogavero, Edson Hulk, Bernardeschi, Percia Montani, Datinha. All. Marrucci

RETI: 4′ pt Percia Montani (Lenergy Pisa); 5′ pt Fazzini (Lenergy Pisa); 9′ pt Edson Hulk (Lenergy Pisa); 10′ pt Ardil Navarro (Lenergy Pisa); 1′ st Edson Hulk (Lenergy Pisa); 6′ st Edson Hulk (Lenergy Pisa); 10′ st Musilli (Roma BS); 12′ st Giordani (Roma BS); 2′ tt Edson Hulk (Lenergy Pisa); 7′ tt Loru (Roma BS); 7′ tt Ortolini (Roma BS); 8′ tt Marinai (Lenergy Pisa); 9′ tt Poltronetti (Roma BS)

Note: Ammoniti: 11′ tt Datinha (Lenergy Pisa); 11′ st Ardil Navarro (Lenergy Pisa); Espulsi: 3′ pt Saba (Roma BS). 12’ tt Matteo Marrucci (Lenergy Pisa)

Last modified: Luglio 18, 2025