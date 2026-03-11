Beach Soccer. Sei giocatori del Lenergy Pisa convocati in Nazionale

Written by Redazione• 4:59 pm• Pisa, Sport

PISA – In vista della nuova stagione, la Nazionale italiana torna sulla sabbia del CPO di Tirrenia per un raduno in programma dal 23 al 27 marzo 2026. Per l’occasione il CT Emiliano Del Duca ha convocato ben sei giocatori protagonisti lo scorso anno con il Lenergy Pisa BS.

Confermati i pilastri Leandro Casapieri e Tommaso Fazzini, tra i convocati figura anche Luca Remedi, altro campione d’Europa in carica con la maglia azzurra. A questi si aggiungono i giovani Tommaso Bernardeschi e Francesco Mogavero, cresciuti nel settore giovanile nerazzurro e campioni d’Italia a Cirò Marina, oltre a Leonardo Tararà, capocannoniere del Campionato Under 20 e altro protagonista dell’importante stagione dei giovani nerazzurri, culminata con un doppio podio fra Coppa Italia e Play-off Scudetto.

La convocazione di numerosi giocatori del Lenergy Pisa rappresenta un motivo di orgoglio per la società e per la dirigenza, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto sia in prima squadra che nel settore giovanile avviato e ormai consolidato da anni. A tutti i ragazzi convocati vanno le congratulazioni del club e un sincero in bocca al lupo, con l’augurio che questo importante appuntamento possa essere un nuovo punto di partenza e uno stimolo verso una nuova stagione di beach soccer.

Last modified: Marzo 11, 2026