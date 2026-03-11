Sociale: approvato in Giunta il Bonus animali 2026

Written by Redazione• 4:20 pm• Pisa, Attualità

Assessore Bonanno: “Un segno di attenzione verso le famiglie e allo stesso tempo verso il benessere animale”

PISA – Approvato in Giunta il Bonus Animali d’affezione 2026 del Comune di Pisa. La misura, sulla quale sono stati messi a disposizione 20mila euro, prevede l’erogazione di un contributo una tantum a sostegno delle spese connesse alla cura degli animali di affezione (cani e gatti) a supporto dei residenti nel Comune di Pisa in condizioni di difficoltà economica. L’agevolazione potrà arrivare fino a 150 euro per un animale e fino a 300 euro per due o più animali.

Saranno ammesse a contributo le spese sostenute per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici ad uso veterinario, oltre a beni e accessori per la cura, l’igiene e il benessere degli animali. A breve sarà pubblicato il bando per presentare domanda.

“Gli animali d’affezione sono una presenza importante nella vita di molte persone e per tante famiglie rappresentano una compagnia insostituibile – dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. Ed è per questo che come Amministrazione abbiamo voluto offrire, con questo intervento, un aiuto concreto ai cittadini che si trovano in difficoltà economica, sostenendoli nelle spese necessarie per la cura e il benessere dei propri animali. Si tratta di un sostegno che può arrivare fino a 300 euro e che vuole contribuire ad alleggerire i costi legati all’alimentazione, alle cure e all’acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ad uso veterinario di cani e gatti. Un importante segno di attenzione verso le famiglie e allo stesso tempo verso il benessere animale, perché prendersi cura dei propri animali significa prendersi cura di una parte importante della propria vita quotidiana“.

Dal 2019 al 2025, il Comune ha messo a disposizione sulla misura complessivamente 145mila euro e sono stati 720 i beneficiari dell’agevolazione.

Last modified: Marzo 11, 2026