A Bientina una festa dei commercianti al sapore di mare

Written by Redazione• 4:43 pm• Bientina, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

BIENTINA – Il 19 giugno 2026, il Centro Commerciale Naturale “I Love Bientina”, con il patrocinio del Comune di Bientina e nell’ambito della ricca rassegna dell’Estate Bientinese 2026, organizza la Festa dei Commercianti: un evento che trasformerà il centro storico in un suggestivo omaggio alla Versilia degli anni ’60, ispirato al celebre film “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina.

Ombrelloni, sdraio, ciambelle e decorazioni a tema invaderanno vetrine e negozi, mentre musica dell’epoca e contemporanea, cibo e profumi animeranno ogni angolo del paese. Una festa partecipativa, diffusa e coinvolgente, pensata per grandi e piccini, per chi abita Bientina e per chi viene da fuori.

Tra le tante attrazioni, la serata avrà un ospite d’eccezione: Enio Drovandi, attore toscano che ha preso parte proprio a “Sapore di Mare” e al suo seguito. Due pellicole diventate simbolo dell’immaginario estivo italiano degli anni ’60.

“La Festa dei Commercianti – dichiara il Sindaco Dario Carmassi – è la dimostrazione concreta di cosa significhi fare comunità. Bientina ha sempre saputo esprimere un dinamismo raro e questa capacità nasce anche dalla sinergia autentica tra l’amministrazione, le realtà commerciali, il tessuto associativo e l’intera comunità. Quando queste energie si incontrano, il risultato va sempre oltre le aspettative.”



“Dal primo momento in cui abbiamo visto il concept di questa festa – aggiunge Alessandro Cai, Vicesindaco con delega al Commercio – abbiamo capito che poteva diventare qualcosa di davvero speciale. Il nostro obiettivo è rendere Bientina un luogo sempre più vivo, non solo per chi ci abita, ma anche per chi sceglie di visitarla. Ringraziamo di cuore il CCN I Love Bientina per l’impegno e il dinamismo che ogni anno mettono in campo per rendere Bientina sempre più attrattiva.”

“Un momento di cui andiamo fieri, che ha coinvolto tutti i commercianti – dichiarano Alessio Petrucci e Simone Bernardini, Presidente e Vice Presidente I Love Bientina – ognuno ha contribuito con impegno, creatività e passione, trasformando non solo le proprie vetrine, ma l’intero centro storico. Il concept, la musica, i punti ristoro, le decorazioni: è tutto frutto di un lavoro di squadra che ci riempie di orgoglio. Un grazie sincero all’Amministrazione Comunale per il supporto. Questa festa non è solo dei commercianti, ma di tutta la comunità bientinese.”

Last modified: Giugno 18, 2026