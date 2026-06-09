Written by Giugno 9, 2026 6:36 pm Pisa SC

“Pisa For Special”, una giornata speciale al Tardini di Parma

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PISA – Un’altra esperienza da ricordare per il Pisa For Special protagonista sabato scorso allo Stadio Tardini di Parma della manifestazione “Tardini for Special by Progetti del Cuore”, evento capace di coinvolgere 38 squadre provenienti dall’Italia e dall’Europa in una giornata di sport, passione e amicizia

I Nerazzurri hanno avuto anche l’occasione di incontrare Edoardo Corvi, Caterina Ambrosi e le Legends del Parma Calcio in uno speciale “Meet&Greet” prima di scendere in campo in un torneo che ha suddiviso le squadre partecipanti in tre gruppi

Yellow: Parma Calcio, Juventus One, Fondazione Benfica, Ass. Inclusion Movimiento, Cremonese Pepo Team, Zimmern, Torino FD, Toledo.

Blue: Piacenza, Roma, Lazio, Blue Star, Union Brescia, Legino, Arlecchino Sport Livorno, AC Reggiana, Insuperabili, Empoli, Bologna Senza Barriere, Atalanta, Fiorentina, Ticinia Novara.

Orange: Real Sala Baganza, Parma Calcio, Genoa CFC, Inter, SS Salernitana, Union Picena, Accanto Carpi, Hellas Verona FC, Cagliari, Udinese, Como, ASD Passirano Camignone, Pavia, Viterbese, Pisa, Monza.

Il risultato finale? Una vittoria condivisa da tutti i partecipanti sottolineata dagli applausi del pubblico del “Tardini”, con l’arrivederci alla prossima stagione per nuovi e importanti appuntamenti

Fonte e Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club

Last modified: Giugno 9, 2026
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